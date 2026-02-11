Logo R7.com
Agora: Trump recebe Benjamin Netanyahu na Casa Branca

Líderes discutem negociações dos EUA com Irã e questões relacionadas à Faixa de Gaza

Conexão Record News|Do R7

O presidente americano, Donald Trump, se reúne nesta quarta-feira (11) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir as negociações entre EUA e Irã.

