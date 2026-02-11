Logo R7.com
Rússia diz que vai continuar limitando arsenal nuclear

Segundo Kremlin, restrições vão permanecer em vigor desde que EUA façam o mesmo

Conexão Record News|Do R7

O tratado entre Rússia e EUA, que possuem os maiores arsenais nucleares do mundo, expirou recentemente, mas ambos os países concordaram em manter uma abordagem responsável sem um acordo formal vigente.

