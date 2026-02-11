Logo R7.com
Entenda a importância da merenda escolar na educação básica

Programa de alimentação escolar deve receber R$ 6,7 bilhões do governo federal

Conexão Record News|Do R7

O governo federal reajustou o repasse para a compra da merenda escolar. O investimento previsto para este ano é de R$ 6,7 bilhões.

