Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025

Quase 3 milhões de barris por dia; pré-sal puxou alta histórica e vendas subiram 27%

Conexão Record News|Do R7

A Petrobras bateu recorde de produção e ampliou as exportações em 2025. A estatal encerrou o ano com a maior produção de petróleo e gás natural da história, com quase 3 milhões de barris por dia.

  • Petrobras
  • conexao-record-news
  • economia
  • petroleo

