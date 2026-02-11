Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025

A Petrobras bateu recorde de produção e ampliou as exportações em 2025. A estatal encerrou o ano com a maior produção de petróleo e gás natural da história, com quase 3 milhões de barris por dia.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!