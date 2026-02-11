Europa aprova regras que facilitam bloqueio de produtos

Parlamento europeu aprovou novas regras no acordo com o Mercosul que servem para proteger os produtores europeus. Agora, aumentos repentinos nas tarifas de importação de mercadorias sul-americanas podem ser realizados para beneficiar economia europeia.



