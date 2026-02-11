Logo R7.com
Europa aprova regras que facilitam bloqueio de produtos

Nova cláusula permite aumento das tarifas caso preço dos itens seja 5% menor que o produto local

Conexão Record News|Do R7

Parlamento europeu aprovou novas regras no acordo com o Mercosul que servem para proteger os produtores europeus. Agora, aumentos repentinos nas tarifas de importação de mercadorias sul-americanas podem ser realizados para beneficiar economia europeia.

