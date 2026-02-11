Logo R7.com
Dólar começa esta quarta (11) em queda e sobe após dados de emprego dos EUA

Moeda norte-americana era cotada a R$ 5,17 no início do dia

Conexão Record News|Do R7

O dólar iniciou esta quarta-feira (11) em queda, cotado a R$ 5,17. No dia anterior, a moeda norte-americana havia encerrado o pregão valendo R$ 5,19. Contudo, após novos dados sobre emprego nos Estados Unidos superarem as expectativas e o Banco Central sinalizar ajustes na taxa de juros para março, o dólar subiu temporariamente para R$ 5,21.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

