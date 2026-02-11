Logo R7.com
Ucrânia deve anunciar planos para realização de eleições

Votação deve acontecer em conjunto com referendo sobre possível acordo de paz com a Rússia

Conexão Record News|Do R7

A Ucrânia está se preparando para anunciar planos de realizar uma eleição presidencial simultaneamente a um referendo sobre um possível acordo de paz com a Rússia. No entanto, as eleições só poderão ser realizadas após o presidente Volodymyr Zelensky concordar com os termos desse acordo.

