Estados Unidos mobilizam mísseis em bases próximas ao Irã
Donald Trump prometeu tomar medida dura se negociações para acordo nuclear fracassarem
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as tensões com o Irã ao considerar o envio de um segundo porta-aviões para o Oriente Médio. A medida surge em meio às negociações sobre o acordo nuclear iraniano. Imagens de satélite mostram mudanças nos lançadores de mísseis das bases americanas próximas ao território iraniano.
Últimas
Rússia ameaça responder caso Groenlândia seja militarizada
Países europeus enviaram pequenas tropas após Trump expressar desejo de anexar território
China ameaça impor novas tarifas em resposta à França
Relatório francês incentiva bloco a considerar taxa inédita de 30% sobre produtos chineses
Rússia diz que vai continuar limitando arsenal nuclear
Segundo Kremlin, restrições vão permanecer em vigor desde que EUA façam o mesmo
Europa aprova regras que facilitam bloqueio de produtos
Nova cláusula permite aumento das tarifas caso preço dos itens seja 5% menor que o produto local
Ucrânia deve anunciar planos para realização de eleições
Votação deve acontecer em conjunto com referendo sobre possível acordo de paz com a Rússia
Brasil tem meta de alfabetizar todas as crianças até 2030
Cerca de 4,7 mil redes públicas do país receberam selo do Ministério da Educação
Entenda a importância da merenda escolar na educação básica
Programa de alimentação escolar deve receber R$ 6,7 bilhões do governo federal
Dólar começa esta quarta (11) em queda e sobe após dados de emprego dos EUA
Moeda norte-americana era cotada a R$ 5,17 no início do dia
Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025
Quase 3 milhões de barris por dia; pré-sal puxou alta histórica e vendas subiram 27%
Agora: Trump recebe Benjamin Netanyahu na Casa Branca
Líderes discutem negociações dos EUA com Irã e questões relacionadas à Faixa de Gaza
Keir Starmer se recusa a renunciar ao cargo de premiê
Político sofre pressão de opositores por nomear representante ligado ao bilionário
Conversas avaliaram seriedade dos EUA em negociações com o Irã
Iranianos afirmaram que houve consenso para dar continuidade às discussões por meios diplomáticos
Governo lança microcrédito para famílias do Cadastro Único
Programa é voltado para empreendedores que fazem parte do programa social
Fiscalização do Ministério do Trabalho chega a menos de 1% dos casos de trabalho infantil
IBGE estima mais de 2,6 milhões de crianças e adolescentes nestas condições