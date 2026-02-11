Logo R7.com
Estados Unidos mobilizam mísseis em bases próximas ao Irã

Donald Trump prometeu tomar medida dura se negociações para acordo nuclear fracassarem

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as tensões com o Irã ao considerar o envio de um segundo porta-aviões para o Oriente Médio. A medida surge em meio às negociações sobre o acordo nuclear iraniano. Imagens de satélite mostram mudanças nos lançadores de mísseis das bases americanas próximas ao território iraniano.

