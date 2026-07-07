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Especialista fala sobre agro e mudanças climáticas

Brasil está em estado de atenção climática, mas ainda não sabe tamanho dos impactos

Record News|Do R7

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O fenômeno climático El Niño está em desenvolvimento e coloca o Brasil em estado de atenção climática devido aos potenciais impactos no país.

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