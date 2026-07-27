Ferramentas conseguem fazer 80% das tarefas complexas

A popularização do chat GPT tem gerado preocupações sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho. De acordo com uma análise da Universidade de Stanford, houve uma redução de 2,7% nos empregos para jovens entre 22 e 25 anos desde a introdução dessa tecnologia. Setores como indústria criativa, finanças e software registraram quedas ainda mais acentuadas.



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