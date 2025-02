Mesmo com desafios climáticos, cultura da canola avança em 2024, conforme especialista

Em entrevista ao Record News Rural , Vantuir Scarantti, presidente da Abras Canola (Associação Brasileira dos Produtores de Canola ), afirmou que, mesmo com os desafios climáticos enfrentados em 2024, houve um avanço na cultura da canola no Brasil. Mais de 180 mil hectares foram cultivados no país, com o Rio Grande do Sul liderando a produção, seguido por Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal.



Scarantti comentou que o clima foi um fator determinante no último ano, especialmente no Rio Grande do Sul, que sofreu com chuvas intensas. “A semeadura foi tardia, iniciando em meados de junho, o que trouxe dificuldades, mas conseguimos alcançar a expectativa de crescimento em relação a 2023”, afirmou.



O especialista também ressaltou o papel da Abras Canola na expansão da cultura no Brasil, por meio do incentivo à tecnologia, da busca por mercados e do apoio ao setor produtivo. Ele declarou que, além de atender às indústrias regionais, o Brasil aumentou as exportações de canola, consolidando sua relevância global.