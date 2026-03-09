'Você não pode ter medo de experimentar coisas novas', aconselha o empresário Allan Barros

O Prosperidade 360 deste domingo (8) recebeu Allan Barros, fundador do Aceleraí, CEO da Pulse e mentor no G4 Educação. Com mais de 30 anos de experiência, o empresário é uma figura proeminente no varejo brasileiro. Em conversa com Luiza Possi , ele revisita a carreira e dá dicas de como ser mais próspero.



Dentre seus segredos, Barros defende a mentalidade de não se apegar a erros passados, mas aprender com eles para prosperar num ambiente dinâmico. Outro ponto valorizado por ele é o networking , acreditando que estar próximo de pessoas experientes acelera o crescimento.



"A primeira fase da Aceleraí deu muito errado. Poucas pessoas sabem disso, eu achava que eu ia criar uma plataforma totalmente autodidata, que era um software que os clientes iriam entrar, iam fazer tudo sozinho, que não ia precisar ter vendedor, não ia precisar ter consultor e deu muito errado no começo e eu perdi um ano apegado à minha ideia. E aí eu percebi que, nesse mundo atual, onde as coisas acontecem muito rápido, literalmente você não pode ter medo de experimentar coisas novas”, destaca.



Com a missão de democratizar o acesso à comunicação de qualidade para pequenos negócios, ajustando os preços ao PIB (Produro Interno Bruto) das cidades onde atua, ele viu uma oportunidade de ampliar significativamente seu alcance entre microempreendedores e mudar seu negócio e o de diversas pessoas pelo país.



“Tem cliente do Aceleraí que diz que, quando ele contrata a gente, ele tem lá ele, a irmã e o amigo, são três pessoas numa clínica de estética. E hoje eles ligam para a gente e falam: ‘Depois do Aceleraí, a gente abriu três unidades, são 40 pessoas trabalhando para a gente’. Então é isso na veia, a comunicação tem esse poder”, finaliza.



