Regras para quem está no regime de transição da aposentadoria mudam em 2026

Normas se aplicam a quem contribuía com INSS desde antes de novembro de 2019

Jornal da Record News|Do R7

As regras de aposentadoria mudam a cada ano com o regime de transição da reforma da previdência. O advogado especialista em Direito Previdenciário, João Badari, explica as mudanças para 2026.

  • inss
  • brasil
  • Aposentadoria

