Regras para quem está no regime de transição da aposentadoria mudam em 2026
Normas se aplicam a quem contribuía com INSS desde antes de novembro de 2019
As regras de aposentadoria mudam a cada ano com o regime de transição da reforma da previdência. O advogado especialista em Direito Previdenciário, João Badari, explica as mudanças para 2026.
