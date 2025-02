Distrito Federal bate recorde e registra mais de 1 milhão de empregos formais em 2024 Dados do Novo Caged indicam que índice cresceu 4,38% entre 2023 e o ano passado Brasília|Do R7 03/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h58 ) twitter

Pela 1ª vez, DF passa de um milhão de empregos Reprodução/Agência Brasília - Arquivo

Pela primeira vez na história, o Distrito Federal ultrapassou a marca de um milhão de empregos formais e chegou a 1.010.153 de carteiras assinadas no ano de 2024. Esse valor é 4,38% maior que o registrado no ano anterior, quando foram 967.782 empregos. Dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No último mês do ano, o número de admissões cresceu 18,21%, indo de 27.887 em 2023 para 32.965 em 2024. A maioria das contratações foi no setor de serviços.

No acumulado do ano, o saldo de empregos também apresentou aumento. O índice cresceu de 36.765 para 42.371, 15,25% a mais. Segundo o Caged, o DF se consolidou como a unidade da federação com a menor taxa de rotatividade — quantidade de pessoas que entram e saem da taxa de empregabilidade —, com 27,01%.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, avalia que um dos aspectos que pode ter influenciado esse aumento são condições favoráveis para empregos formais, como a estabilidade do valor da passagem de ônibus. “Estimulamos o setor produtivo, seja com benefícios ou incentivando a regularidade fiscal. Tudo isso ajudou a construir o patamar que estamos vivendo hoje no Caged. Acredito que vamos viver tempos ainda melhores até o fim do ano”, afirma.

Empregos no Brasil

O Brasil fechou o ano de 2024 com um saldo positivo de 1,7 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada, de acordo com dados divulgados pelo Novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O índice mede o emprego com carteira assinada no país.

Os índices mostram que foram 25,6 milhões de admissões e 23,9 milhões de desligamentos formais entre janeiro e dezembro do ano passado. Os números cresceram 16,5% em relação ao saldo registrado de 2023. O mês de dezembro apresentou uma redução de 535.547 de empregos, variação negativa de 1,12%.