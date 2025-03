Colisão entre moto e cavalo deixa duas pessoas mortas no DF Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira no Gama; cavalo também não resistiu aos ferimentos e morreu Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 08h48 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h12 ) twitter

Um homem e uma mulher morreram no acidente CBMDF/Divulgação - 12.02

Uma colisão entre uma motocicleta e um cavalo deixou duas pessoas mortas no Distrito Federal na noite desta quarta-feira (12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF, o acidente de trânsito aconteceu por volta das 19h30, na via de Ligação do Gama ao Serra Dourada, na vicinal 383.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram as vítimas, um homem e uma mulher, ambos já sem sinais vitais. O cavalo atingido pela motocicleta também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Também na noite desta quarta-feira (12), um motociclista ficou gravemente ferido após cair do veículo no Condomínio Jardim Botânico 5, Conjunto E, por volta das 20h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atendido com traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas e sangramento significativo na boca.

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi levada ao Hospital de Base em estado instável.

