Ibaneis assina decreto que cria gratuidade no transporte público aos domingos e feriados Medida começa a valer durante todo o feriado de Carnaval para os ônibus e o metrô da capital do país Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 28/02/2025 - 12h17 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h25 )

Ibaneis assinou decreto nesta sexta-feira Renato Alves/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta sexta-feira (28) o decreto que cria a gratuidade no transporte público da capital do país aos domingos e feriados. Chamado de Vai de Graça, o programa começa a valer no Carnaval, a partir de sábado (1º), até as 23h59 de terça-feira (4), e vale para ônibus e metrô.

A medida, segundo Ibaneis, foi adotada para valorizar a população e fortalecer o comércio, a economia e o turismo na capital.

“Assino o decreto que já vai garantir, durante o Carnaval, a gratuidade do transporte e, a partir daí, todos os domingos e feriados também. Exatamente para incentivar o turismo, e para que as pessoas possam visitar as igrejas”, destacou Ibaneis Rocha.

“Quero dizer que isso é um trabalho conjunto e só foi possível graças ao trabalho do Ney Ferraz, [secretário de Economia] que tem tratado a questão financeira; do Zeno Gonçalves [transporte e mobilidade]; à organização jurídica do Gustavo Rocha [Casa Civil]; e a Ana Paula Habka [comandante da PMDF] à frente desse processo de segurança”, acrescentou o governador.

O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal.

Transporte no Carnaval

Além das linhas regulares de ônibus que atendem a capital, a Secretaria de Transporte e Mobilidade está com uma programação especial de horários e itinerários para facilitar o deslocamento dos passageiros até os blocos e festas. Haverá reforço na frota e na quantidade de viagens, especialmente nos horários de dispersão, após o encerramento dos eventos. Vale lembrar que, por não haver cobrança de passagem nos ônibus e no metrô, não serão aceitos cartões de débito e crédito.

“Orientamos que todos os usuários que tenham Cartão Mobilidade ー qualquer cartão, seja Passe Livre Estudantil, Vale Transporte, Mobilidade, PcD, Idoso ー o levem, e eles vão poder passar na catraca com zero débito. Ou seja, vai estar liberado. Quem usa cartão de débito e crédito ou QR Code, é só chegar e pedir para o cobrador e ele vai liberar a entrada. O acesso ainda continua pela porta da frente e o desembarque pelas demais portas”, esclareceu o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Para a vice-governadora Celina Leão, “a gratuidade demonstra o compromisso com a população do DF, que poderá se deslocar nos dias de folga e aproveitar as inúmeras possibilidades que a cidade oferece”. “Além de ampliarmos o acesso ao lazer, incluindo a população mais vulnerável, a medida vai impulsionar a economia com mais pessoas circulando pelo DF. Assim, a gente proporciona mais qualidade de vida e desenvolvimento econômico para a nossa cidade”, disse.

Como vai funcionar?

O governo do DF vai subsidiar o valor aproximado de R$ 56 milhões por ano. No entanto, vale destacar que os ônibus do Entorno não entram na programação da gratuidade por serem controlados pelo governo federal.

Programação dos ônibus do DF para o Carnaval 2025

Sábado (1º) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Domingo (2) → horários de domingo com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Segunda (3) → programação de dia útil com reforço ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Terça (4) → tabela horária de sábado com reforço de viagens ao longo do dia e no encerramento dos eventos (conforme demanda);

Quarta (5) → programação de dia útil com reforço no período das 11h às 13h, em função do início de expediente às 14h nas repartições públicas locais e federais.

Programação do Metrô-DF para o Carnaval 2025

Durante todo o período de Carnaval, o acesso ao Metrô-DF também será gratuito. O período de funcionamento de sábado (1º) até terça-feira (4) será estendido.

Sábado (1º) → das 5h30 à 1h;

Domingo (2) → das 7h à 1h;

Segunda (3) → das 5h30 à 1h;

Terça-feira (4) → das 5h30 à 1h.

Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque até as 23h30. Após esse horário, entre 23h30 e 1h, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais funcionarão apenas para desembarque.

Com informações da Agência Brasília