Polícia do DF prende suspeito de planejar ataque contra ministros e servidores do STF Na quarta-feira, o homem tentou invadir o prédio do tribunal, fazendo diversas ameaças, ofensas e hostilizações aos ministros

