Comércio do DF espera crescimento de 12,5% nas vendas durante a Páscoa Maioria dos consumidores planejam comprar produtos nesta páscoa, segundo pesquisa do Fecomércio Brasília|Do R7, em Brasília 09/04/2025 - 11h04 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h04 )

Vendas deve crescer no DF Paulo Pinto/Agência Brasil - arquivo

Os comerciantes do Distrito Federal esperam um aumento de 12,5% nas vendas durante esta Páscoa. O levantamento é de pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio e aponta que 61,9% dos lojistas entrevistados esperam um desempenho melhor do que o registrado em 2024. Entre os consumidores, a intenção de compra permanece aquecida, com a maioria (72,2%) planejando adquirir produtos.

A média de gastos também deve crescer de R$ 158,16 para R$ 233,98 em 2025. Para José Aparecido Freire, “o otimismo pode estar ligado ao cenário econômico do DF, que se mostra mais favorável, com maior nível de emprego e renda que no ano passado”.

Os ovos de chocolate são os itens mais procurados, sendo a escolha de 46,7% dos clientes. Em seguida, aparecem chocolates e trufas (31,7%) e bolos e doces (7,7%). Outras opções de compra são brinquedos e cestas de café da manhã.

A maioria dos clientes pretende pagar com cartão de crédito as compras do período (44,6%), depois aparece o pix ou transferências bancárias (28,4%) e o cartão de débito (16%). O dinheiro foi o método menos escolhido, representando 11,1% das preferências. Já os lojistas esperam que 84,6% das compras sejam parceladas.

A preferência é por compras em lojas de rua (35,8%), em supermercados (27,7%) ou lojas de shopping (19,8%). As compras online são indicadas como alternativa para 6,8% dos consumidores.

Estratégias de vendas

Para impulsionar as vendas, 68% dos lojistas planejam adotar estratégias comerciais, sendo as promoções a principal aposta (26,4%), seguidas pelas propagandas físicas ou em rede sociais (20,2%), pela diversidade de produtos (17,5%) e pela oferta de kits (11%).

Apesar das altas expectativas, os lojistas também apontam para um aumento nos preços este ano. 72,7% dos empresários entrevistados listam esse aumento, motivado principalmente pelo repasse de custos dos fornecedores (73,8%). Outros 24,7% dos lojistas afirmam que manterão os preços, enquanto apenas 2,6% indicam redução.

Para se preparar para a data, 47,4% dos empresários reforçaram seus produtos de Páscoa, 45,9% mantiveram a mesma quantidade e 6,7% reduziram seus estoques.

Metodologia

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 5 a 26 de março de 2025. A abordagem de consumidores se deu de forma aleatória, em diferentes pontos de circulação do DF, resultando em uma amostra de 650 respondentes.

Já a abordagem aos lojistas, direcionada aos proprietários e gerentes, aconteceu de forma presencial, compreendendo uma amostra de 210 empresas dos segmentos relacionados à data comemorativa, concentrados em várias regiões do DF.

Informações do Fecomércio

