COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases

Faltando pouco mais de 80 dias para o começo da COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que vai ser sediada em Belém, cerca de 80% dos 197 países que assinaram o Acordo de Paris ainda não atualizaram as metas de redução dos gases do efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. O alerta foi feito pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente da conferência.



Segundo Daniel Vargas, especialista em transição energética pela Fundação Getúlio Vargas, a falta de compromisso global em apresentar reduções de emissões a pouco tempo da COP30 acende ‘um sinal amarelo’ nos compromissos globais pelo clima.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta quarta-feira (20), Vargas explica que a maioria dos países ricos do norte global, principais emissores, não mostram o mesmo comprometimento de antes com as causas ambientais. Dando exemplo da Europa, ele explica que o continente, “que sempre foi um bastião de defesa da moralidade ambiental , agora é líder em autorizar a abertura de novos poços de petróleo e extração de carvão”.



Do outro lado, os países pobres acabam assumindo apenas os compromissos que conseguem financiar, especificamente com apoio de fora. O especialista comenta que a remuneração a países pobres foi um tema da COP29, no Egito, e certamente voltará à pauta das reuniões em Belém.