Distrito Federal aumenta vacinação em 58%, mas segue abaixo da meta

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Distrito Federal aumentou a vacinação em 58% no primeiro semestre, com 1.648.564 doses aplicadas.

A Secretaria de Saúde realizou 208 ações em escolas, administrando 14.597 vacinas.

Ações de imunização também ocorreram em locais de grande circulação, como supermercados e shoppings.

Apesar do aumento, as metas de vacinação ainda não foram alcançadas, com apenas 56,6% das crianças vacinadas contra dengue.

DF aplicou 1.648.564 doses de vacinas no primeiro semestre Tony Oliveira/ Agência Brasília - Arquivo

No primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal aplicou 1.648.564 doses de vacinas , o que representa um aumento de 58,27% se comparado ao mesmo período de 2024. Na época, foram 1.041.611 doses registradas.

A SES (Secretaria de Saúde) atribui esse crescimento em parte a ações de vacinação nas escolas. Foram 208 ações em unidades de ensino, em que 14.597 vacinas foram administradas.

A gerente da Rede de Frio Central da pasta, Tereza Luiza Pereira, destaca a importância da educação para divulgar também a saúde. “A vacinação no ambiente escolar reforça a importância da imunização junto às famílias”, explica.

Além de escolas, ações de imunização também foram realizadas em postos temporários em locais de grande circulação, como supermercados, feiras, shoppings, praças e no Zoológico. Diferentes regiões do DF foram alcançadas por meio do Carro da Vacina, que promove busca ativa por pessoas não vacinadas.

“Essas iniciativas ajudam especialmente quem tem dificuldade de ir até uma unidade de saúde durante a semana”, destaca Zildene Bittencourt, chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região Oeste.

Mesmo com o aumento da vacinação, as metas ainda não foram alcançadas. Segundo a SES, no caso da vacinação contra dengue, 56,6% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos receberam a primeira dose e somente 30,5% completaram o esquema com as duas doses. A meta é vacinar 90% da população.

Vacinação contra HPV

Também por falta de adesão, o GDF (Governo do DF) decidiu estender o prazo de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano, sigla em inglês) para jovens de 15 a 19 anos até o fim de dezembro. A meta da campanha, que começou em março, era de imunizar 49 mil jovens, mas até metade de junho, apenas 2.300 pessoas nessa faixa etária tinham recebido a vacina.

O imunizante serve de escudo contra verrugas genitais e alguns tipos de câncer, como os de útero, pênis, boca, ânus e laringe, destaca a Secretaria de Saúde.

Normalmente, o imunizante contra o HPV é administrado em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, mas o público foi ampliado temporariamente para alcançar quem perdeu a chance de se imunizar na faixa etária prevista, além de reforçar a prevenção de cânceres relacionados ao vírus.

