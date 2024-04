Emicida, Zé Vaqueiro, Maria Gadú e Feira da Goiaba: confira as atrações do fim de semana no DF Agenda cultura do R7 reúne também reúne espetáculos musical e infantil, festival e exposições de fotografia; confira

Alto contraste

A+

A-





Veja o que fazer em Brasília (Arte/R7/Arte/R7)

O fim de semana do Distrito Federal está com programação recheada de atrações para o público de todas as idades. Entre os destaques estão a Feira da Goiaba , um musical feminino, show de MPB, aniversário de Brasília e exposições. A agenda cultural do R7 reúne eventos para todos os gostos, que começam a partir desta sexta-feira (12).

Artistas se apresentam neste fim de semana no DF (Reprodução/ Instagram @zévaqueiro e @emicida)





Emicida

O compositor e rapper Emicida se apresenta nesta sexta-feira (12) na Arena BRB Mané Garrincha. A turnê “AmarElo – A Gira Final” passou por nove países e 55 cidades e está se despedindo do público. O repertório é uma mistura de rap, MPB e samba.

• Onde: Arena BRB - Mané Garrincha

• Quando: sexta-feira (12)

• Horário: 20h30

• Valor: a partir de R$ 125





Zé Vaqueiro - Aniversário de Brasília

Em comemoração ao aniversário de Brasília, o cantor Zé Vaqueiro se apresenta neste domingo (14) em Taguatinga. O sertanejo abrirá o calendário de eventos na cidade, que vai até dia 21 de abril. Artistas como Alok, Aline Barros e Xand Avião estão na programação dos 64 anos da capital federal.

• Onde: Taguaparque

• Quando: domingo (14)

• Horário: 19h30

• Valor: gratuito





Maria Gadú

A cantora e compositora Maria Gadú está com a turnê “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” e se apresenta nesta sexta-feira (12) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A artista traz no repertório nomes da MPB, como Caetando Veloso, Gonzaguinha, Rita Lee e outros. A classificação é livre.

• Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

• Quando: sexta-feira (12)

• Horário: 21h

• Valor: a partir de R$ 100

Temporada do espaço acaba em 30 de abril (Reprodução/ Instagram @temporaneo)





Temporâneo

O Temporâneo recebe a banda Rock Beats, Bon Joves e Marceleza Macena neste fim de semana. O espaço conta com lounges, bistrôs e uma vista para o Lago Paranoá. A programação é divulgada nas redes do evento, e a entrada é permitida para maiores de 18 anos.

• Onde: AABB - Setor de Clubes Esportivo Sul

• Quando: sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14)

• Horário: 19h

• Valor: a partir de R$ 50 no local

Mostras são abertas ao público (Divugação/ Venâncio Shopping e Espaço Renato Russo)





Exposição Retratos: Um Grito por Consciência

O Espaço Cultural do Venâncio Shopping recebe a “Exposição Retratos: Um Grito Por Consciência”, da fotógrafa Amanda Luz. A mostra conta com 21 imagens de alunos de uma escola do Distrito Federal quem retrata um olhar de conscientização através das histórias, das identidades e dos direitos dos estudantes.

• Onde: Espaço Cultural Venâncio Shopping

• Quando: até 27 de abril

• Horário: 11h30 às 19h30

• Valor: gratuito





Espetáculos contam com musical (Divulgação/ Elas Brilham e três palavrinhas)





Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo

Brasília será palco do musical “Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo”. O espetáculo é composto por sete mulheres que levam o público a uma viagem no tempo, como à época de ouro do rádio brasileiro, com samba, jazz e blues. A classificação é 12 anos.

• Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

• Quando: 12 a 14 de abril

• Horário: 19h (abertura das portas)

• Valor: a partir de R$ 37,50





Três Palavrinhas - Um só coração

Após enorme sucesso em 2023, o espetáculo “Um Só Coração” volta a Brasília para toda a família. A apresentação ocorre neste sábado (13) no Teatro Unip, na 913 Sul. O show conta com muita brincadeira, dança e música.

• Onde: Teatro Unip

• Quando: sábado (13)

• Horário: 15h

• Valor: a partir de R$ 80





Manual de Sobrevivência ao Casamento

A Cia de Comédia G7 traz de volta o espetáculo “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, que fez muito sucesso em Brasília. O show é um clássico do humor brasileiro, com mensagem emocionante e estética inovadora, e conta com músicas autorais tocadas ao vivo.

• Onde: Teatro La Salle - 906 Sul

• Quando: até 14 de abril

• Horário: 19h

• Valor: a partir de R$ 40





Eventos são gratuitos (Reprodução/ Instagram @ojalaio e @ Boulevard Shopping)





A bela Adormecida - JK Shopping

Para alegrar a criançada, o JK Shopping convida o público para conhecer o espetáculo “A Bela Adormecida”, neste domingo (14). A trama apresenta uma princesa que foi amaldiçoada após o nascimento.

• Onde: JK Espaço Arte(Piso S1)

• Quando: domingo (14)

• Horário: 15h

• Valor: gratuito





Encontro de Carros - Boulevard Shopping

Para os apaixonados por carro, o Boulevard Shopping Brasília recebe a exposição de automóveis com modelos esportivos neste domingo (14). Também haverá uma competição de carros modificados com a participação de 80 veículos. O público poderá tirar foto e trocar experiência com os expositores.

• Onde: Boulevard Shopping Brasília

• Quando: domingo (14)

• Horário: 14h às 18h

• Valor: gratuito





Feira termina neste domingo (Renato Alves/ Agência Brasília)

Feira da Goiaba

A 9ª edição da Feira da Goiaba, realizada em Brazlândia, termina neste domingo (14) com uma programação que promete agradar todos os gostos. O evento conta com venda de goiaba in natura, produtos feitos com a fruta e várias apresentações musicais de artistas nacionais e locais. A entrada é gratuita e os portões abrem às 19h.

• Onde: Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag) - Brazlândia

• Quando: sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14)

• Horário: 18h às 22h (sexta-feira); 10h às 22h (sábado e domingo)

• Valor: gratuito





Pintando com Luz

O CCBB Brasília convida crianças e adultos a explorarem conceitos de reflexão e refração da luz, fotografia, arte luminescente e inovações no desenho. O programa educativo ocorre em uma sala escura, onde cada participante receberá elementos luminosos para explorar possibilidades de desenho através de movimentos.

• Onde: CCBB

• Quando: sábado (13) e domingo (14)

• Horário: 17h

• Valor: gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro