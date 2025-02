Fábio Jr., Ferrugem e RECORD nas Cidades animam o DF no fim de semana Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O quarto fim de semana de fevereiro tem muita folia na capital federal. A agenda cultural do R7 reúne blocos de Carnaval para todos os públicos, shows de Fábio Júnior, Ferrugem, Mateus e Kauan e Dennis DJ, além de festivais e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (21).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @ fabiojroficial e @ferrugem

Fábio Jr.

O cantor Fábio Júnior se apresenta neste sábado (22) com o seu mais novo projeto “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”. Com um cenário que chama a atenção, o show é dividido em blocos.

O primeiro traz trechos que contextualizam o início da carreira do artista.

O segundo é um registro biográfico com imagens de acervos, discos de platina e cenas de novelas.

‌



O terceiro aborda a intimidade do artista com um material inédito. O quarto é um bloco com muitos hits e sucessos.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : sábado (22)

: sábado (22) Horário : 21h

: 21h Valor: a partir de R$ 120

Ferrugem, Mateus e Kauan, Dennis DJ

Em clima de pré-Carnaval, Brasília recebe um mix de artistas neste domingo (23). Com a folia garantida, o público poderá curtir os shows de Ferrugem, Mateus e Kauan, Dennis DJ, da banda Ara Ketu e dos DJs Jonnes Veloso e Fab Sabes.

‌



Onde : Gramado Arena BRB Mané Garrincha

: Gramado Arena BRB Mané Garrincha Quando : domingo (23)

: domingo (23) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 103

Festival homenageia cultura brasileira Divulgação/ Arthur Lopes

Festival DNA Brasil

A 1ª edição do Festival DNA Brasil começa nesta sexta-feira (21), no Parque da Cidade. A festa traz cores e ritmos para os brasilienses aproveitarem o clima pré-carnavalesco. Entre as atrações, estão Forró Cobogó, Calango Careta, Dandara Manoela e Anná. A entrada é gratuita.

Onde : Estacionamento 12 do Parque da Cidade

: Estacionamento 12 do Parque da Cidade Quando: sexta (21), sábado (22) e domingo (23)

sexta (21), sábado (22) e domingo (23) Horário : sexta, de 18h às 0h; sábado e domingo, de 12h às 1h

: sexta, de 18h às 0h; sábado e domingo, de 12h às 1h Valor: gratuito

Evento fica até março em Brasília Divulgação/ Marcus Freitas

Brasília Restaurante Week

A 31ª edição do Restaurante Week começou, e desta vez o festival traz como tema “Diversidade Culinária Regional”. A ideia é resgatar a riqueza e a autenticidade da culinária de diferentes regiões do país. Serão mais de 20 restaurantes parceiros com menus de R$ 54,90 a R$ 149.

‌



Onde : conferir lista de restaurantes

: conferir lista de restaurantes Quando : 14/2 a 16/3

: 14/2 a 16/3 Valor: R$ 54,90 a R$ 149

Bloquinhos são para todos os públicos Divulgação/ Geórgia Doliveira e Venâncio Shopping

Bailinho do Venâncio

O Venâncio Shopping realizará neste sábado (22), a edição do Bailinho de Carnaval, com pintura de rosto, algodão doce, roda de dança e shows. As crianças e adultos que quiserem mostrar sua fantasia poderão participar de um desfile de carnaval para a família toda, das 16h às 17h, com distribuição de brindes.

Onde : Venâncio Shopping

: Venâncio Shopping Quando : sábado (22)

: sábado (22) Horário : 13h30 às 18h

: 13h30 às 18h Valor: gratuito

Veja os bloquinhos que acontecem neste fim de semana Tony Oliveira/Agência Brasília

Cabeça do Pimpolho

Onde: CLN 408/409

CLN 408/409 Quando: sábado (22)

sábado (22) Horário: 14h

Carnaval Urgente

Onde: Setor Bancário Sul

Setor Bancário Sul Quando: sábado (22)

sábado (22) Horário: 16h às 22h

Suvaquinho da Asa

Onde: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano

Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano Quando: sábado (22)

sábado (22) Horário: 10h às 15h30

Suvaco da Asa

Onde: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano

Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano Quando: sábado (22)

sábado (22) Horário: 16h às 23h

Bloco Galo Cego

Onde: Setor Bancário Sul

Setor Bancário Sul Quando: sábado (22)

sábado (22) Horário: 16h às 21h

Bloco de Choro do DF

Onde: Concentração na Quadra 205/206 Norte, seguindo em cortejo pelo Eixão Norte até a altura da 208 Norte (Plano Piloto)

Concentração na Quadra 205/206 Norte, seguindo em cortejo pelo Eixão Norte até a altura da 208 Norte (Plano Piloto) Quando: domingo (23)

domingo (23) Horário: 14h às 17h

Maria vai Casoutras

Onde: Parque da Cidade, Estacionamento 11 (Plano Piloto)

Parque da Cidade, Estacionamento 11 (Plano Piloto) Quando: domingo (23)

domingo (23) Horário: 13h às 21h

Canta Aqui Canta Acolá

Onde : CCBB

: CCBB Quando : sábado (22)

: sábado (22) Horário: 16h

Bloquinho da Farra

Onde : Clube da Engenharia

: Clube da Engenharia Quando : domingo (23)

: domingo (23) Horário : 15h

: 15h Valor: a partir de R$ 40

Exposições são gratuitas Divulgação/ Boulevard Shopping e CCBB

Fullgás - Artes Visuais e Anos 198 no Brasil

O CCBB está com a exposição “Fullgás”, com 300 obras sobre o panorama das artes brasileiras na década de 1980. A atração traz capas de discos, objetos icônicos, revistas, panfletos que ampliam a reflexão sobre o período.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo

: terça-feira a domingo Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Valor: gratuito mediante retirada de ingresso no site

Asas do Brasil

O Boulevard Shopping está com a exposição “Asas do Brasil”, da artista plástica Jaqueline Marafon. A mostra reúne 15 obras que celebram a fauna brasileira, com foco em aves como araras, tucanos e outras espécies. A entrada é gratuita.

Onde : Boulevard Shopping

: Boulevard Shopping Quando : até 28 de fevereiro

: até 28 de fevereiro Horário : segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 12h às 22h

: segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 12h às 22h Valor: gratuito

Nise: A revolução pelo afeto

O CCBB Brasília está com a exposição “Nise: A revolução pelo afeto” em homenagem a Nise da Silveira, uma médica e cientista brasileira que revolucionou o campo da saúde mental ao colocar o afeto como protagonista. A mostra celebra a dimensão vanguardista e criativa da cientista.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo, até 23 de fevereiro

: terça-feira a domingo, até 23 de fevereiro Horário : 9h às 21h (entrada nas galerias até 20h40)

: 9h às 21h (entrada nas galerias até 20h40) Valor: gratuito (mediante retirada de ingresso)

Evento terá sorteio de prêmios Instagram/@recordtvbrasilia

RECORD nas Cidades

O RECORD nas Cidades, promovido pela RECORD Brasília, desembarca em Santa Maria no próximo sábado (22), a partir das 9h, atrás da administração local. A cidade, que completou 32 anos no último dia 10, vai receber prestação de serviços gratuitos, apresentações musicais e sorteios de prêmios.

Onde : Santa Maria, atrás da administração local

: Santa Maria, atrás da administração local Quando : sábado (22)

: sábado (22) Horário : 9h

: 9h Valor: gratuito

* Sob supervisão de Leonardo Meireles