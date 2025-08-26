Ministro Gilmar Mendes veta repasse de dados do Coaf sem autorização judicial Decisão diverge do entendimento de Moraes sobre o tema Brasília|Da Agência Brasil 26/08/2025 - 00h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 00h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Gilmar Mendes do STF veta acesso a dados do Coaf sem autorização judicial.

Decisão contrasta com a opinião do ministro Alexandre de Moraes, que apoia o compartilhamento de dados.

Mendes reafirma a necessidade de decisão judicial para proteger informações financeiras sigilosas.

Questão será analisada pelo plenário do STF, sem data definida para julgamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Decisão de Gilmar Mendes será aplicada somente a casos concretos julgados pelo ministro Andressa Anholete/STF/Arquivo

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta segunda-feira (25), que o Ministério Público e as autoridades policiais não podem fazer a requisição direta de dados de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem decisão judicial prévia.

A determinação foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes, em outra liminar sobre o tema, reafirmar decisões judiciais que validaram as requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias e impedir novas anulações.

As duas decisões sobre o assunto são divergentes porque os ministros seguiram os entendimentos das turmas do STF às quais pertencem:

Moraes seguiu a jurisprudência da Primeira Turma, que valida o compartilhamento dos dados. Mendes, por sua vez, afirmou que deve prevalecer o entendimento da Segunda Turma, que proíbe o repasse sem decisão judicial. Assim, caberá ao plenário analisar a questão definitivamente. Não há data para julgamento da causa.

A decisão de Gilmar Mendes será aplicada somente aos casos concretos julgados pelo ministro. A liminar proferida por Moraes envolve a discussão ampla sobre o tema.

Dados sigilosos

Ao defender que a decisão judicial é necessária para o compartilhamento de dados do Coaf, Gilmar Mendes disse que as decisões anteriores do STF não autorizaram o envio às polícias e ao MP.

Segundo o ministro, o Supremo não autorizou a requisição direta dessas informações sem prévia decisão judicial. Para Mendes, a troca de informações envolve dados financeiros sigilosos. Dessa forma, são necessários “padrões rigorosos de análise e controle”.

“Enquanto não houver uniformização da questão pelo plenário desta Corte, deve prevalecer a orientação exarada pela Segunda Turma, que se ampara não só na Constituição, mas também em diversas passagens do acórdão proferido no julgamento do Tema 990 da repercussão geral”, decidiu o ministro.

