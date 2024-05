Ibaneis comemora dia do gari com categoria e inicia obras de estacionamento para caminhões Investimento em estacionamento no SIA será de R$ 2,2 milhões; obra fica pronta em 90 dias

Dia Sem Lixo teve folga dos profissionais de limpeza urbana (Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou o dia do gari com os profissionais que cuidam da limpeza urbana do DF nesta quinta-feira (16). O evento contou com café da manhã, shows de artistas locais, serviços públicos em carretas e churrasco oferecido pelo governo. A data é festejada na capital federal como ponto facultativo, e todos os cinco mil garis estão de folga no chamado Dia Sem Lixo.

Em discurso, Ibaneis destacou a importância do trabalho dos garis no DF. “É um pessoal que presta um serviço maravilhoso para a cidade. Brasília é uma cidade lindíssima graças ao trabalho desses garis. Então, nada mais merecido do que comemorar esse dia com muita festa e com muita alegria”, afirmou. Ele reforçou que Brasília é a terceira cidade mais limpa do país “graças ao trabalho dos garis”.

Também nesta manhã, o governador assinou ordem de serviço para o início das obras de um estacionamento para caminhões no Trecho 01 do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento).

O valor estimado da obra é de R$ 2,2 milhões e ela deve ser entregue em 90 dias. O estacionamento é uma demanda antiga da Administração Regional do SIA, que abriga 800 empresas ativas, entre elas as sedes de grandes empresas de construção civil e de engenharia.

Agora, serão criadas 24 vagas com área de manobra para a região, com implementação de uma rede de drenagem pluvial e bocas de lobo, calçadas e rampas de acessibilidade.

“A obra vai beneficiar não apenas os caminhoneiros, mas todo o setor e os motoristas que transitam aqui no setor de indústria e abastecimento”, afirmou o governador.