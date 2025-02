‘Falta senso de antecipação’, diz especialista sobre déficit da Previdência Social

Os gastos com a Previdência Social devem chegar na casa de R$ 1 trilhão no próximo ano, afirma o economista Ricardo Buso em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24). Segundo o especialista, falta censo de antecipação de décadas para entender as mudanças no mercado de trabalho.



“Toda mudança que se faz é no sentido de retardar a idade de aposentadoria. Com isso, o trabalhador acaba sofrendo praticamente uma quebra contratual, porque ele entra no mercado com determinadas regras sabendo quando se aposenta, e a regra muda no meio do jogo. É importante lembrar que a previdência social não é somente um benefício, ela é paga no Brasil e é cara”, explica Buso.



O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), o ministro Vital do Rêgo, afirmou, nesta segunda-feira (24), que a Previdência é “uma bomba que não vai parar de explodir”. Segundo ele, o sistema previdenciário está sob forte pressão devido às mudanças demográficas, com o envelhecimento da população e a queda da taxa de natalidade no Brasil.