Lula não sanciona, e Alcolumbre promulga lei que cria dia da amizade entre Brasil e Israel Data será celebrada em 12 de abril, em referência à criação da representação diplomática brasileira em Israel Brasília|Do R7, em Brasília 25/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi Alcolumbre promulgou lei ao lado do senador Magno Malta Andressa Anholete/Agência Senado - 25.6.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), promulgou nesta quarta-feira (25) a lei que institui o Dia da Amizade Brasil-Israel, a ser celebrado anualmente em 12 de abril.

A proposta precisava ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até terça-feira (24), mas não houve manifestação por parte do Executivo. Dessa forma, o texto foi promulgado pelo Congresso.

A data escolhida faz referência à criação da representação diplomática brasileira em Israel, oficializada em 1951. O Estado de Israel foi fundado três anos antes, em 1948, após resolução da ONU (Organização das Nações Unidas).

O projeto original foi apresentado em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019. A aprovação no Senado ocorreu em maio deste ano.

‌



Ao promulgar a lei, Alcolumbre disse que “reconhecer a importância da comunidade judaica no Brasil é fortalecer os laços históricos do Brasil, dos brasileiros com Israel”.

“A nova lei vai além da diplomacia. Ela reconhece e valoriza a contribuição histórica, cultural e social da comunidade judaica do Brasil, uma comunidade vibrante, plural e profundamente enraizada em nosso tecido nacional”, disse.

‌



“Ressalto que essa celebração também reafirma o compromisso brasileiro com os princípios da amizade entre os povos, da convivência pacífica e da cooperação internacional em áreas fundamentais como ciência, inovação, cultura e desenvolvimento”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa reforça os laços diplomáticos, culturais e econômicos entre os dois países.

‌



Críticas a Lula

Durante a sessão de promulgação da lei, senadores criticaram Lula por ter deixado expirar o prazo de sanção.

“O presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de mostrar que estaria pensando em voltar para o lado certo, em defender o direito do Estado de Israel de existir, em defender direitos humanos para os judeus. Mas não, prefere o ódio, prefere a causa ideológica que coloca acima de tudo, inclusive dos direitos humanos, quando se posiciona ao lado de terroristas”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), por outro lado, saiu em defesa de Lula. “Eu conheço o presidente Lula há 47 anos. E, na cabeça do presidente, não passa nenhum tipo de preconceito.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp