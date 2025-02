Lula recebe no Planalto única aluna da rede pública nota 1.000 no Enem 2024 Samille Malta tirou a nota máxima na redação do exame; presidente falou em ‘acreditar na escola pública’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 20h31 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h59 ) twitter

Samille tem 19 anos e é do interior de Minas Gerais Ricardo Stuckert/Presidência da República - 4.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (4) no Palácio do Planalto a jovem Samille Malta, de 19 anos, única estudante de escola pública a tirar nota 1.000 na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024. Ela era aluna do Coluni (Colégio de Aplicação) da UFV (Universidade Federal de Viçosa), em Minas Gerais, e vai cursar medicina na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Lula comentou a recepção a Samille durante discurso na abertura da 6ª edição do Encontro do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

“Eu fazia questão de dar um abraço nela e na mãe dela. Sempre vale a pena a gente acreditar na escola pública. Pedi para o Camilo [Santana, ministro da Educação] convidar ela porque a gente vê tanta gente falando mal de escola pública. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, de quanto ganha um professor da escola pública, não se dão conta das condições de educação na escola pública. Muita gente não conhece o sofrimento da periferia deste país, que as crianças, às vezes, passam em casa e vão na escola na perspectiva de comer sua refeição”, declarou Lula.

Segundo o Ministério da Educação, foram 12 redações nota 1.000 em 2024. Na edição anterior, 60 alunos tiraram a nota máxima na parte escrita — queda de 80%. Samille está entre os 12 resultados. O restante dos alunos é de escola particular.

Filha de brasileiros, a jovem nasceu em Brockton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aos 7 anos, mudou-se com a família para Virginópolis, no Vale do Rio Doce mineiro.

“Essa menina é do interior de Minas Gerais, nasceu nos Estados Unidos. A mãe dela, como tantas outras no Brasil, foi tentar arriscar a sorte nos Estados Unidos, trabalhando de tudo que você possa imaginar”, contou Lula.

Novidade no Enem 2025

Também na abertura do encontro do Pnae, Camilo Santana anunciou que o Enem vai voltar a dar o certificado de conclusão no ensino médio aos estudantes “com notas adequadas”. Santana não apresentou detalhes, mas afirmou que a medida, interrompida em 2017, será retomada a partir do Enem deste ano.

Atualmente, estudantes com 18 anos ou mais conseguem o certificado de conclusão do ensino médio a partir do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Santana tinha citado a possibilidade de o Enem voltar a certificar os estudantes em novembro do ano passado. À época, o ministro informou que o Encceja não deve ser suspenso — a ideia é que o Enem também sirva para essa finalidade.