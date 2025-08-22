Mendonça segue Nunes Marques e vota contra condenar Zambelli por perseguição com arma Ministro considerou que deputada federal ‘possuía autorização para porte de arma de fogo’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 21/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 21/08/2025 - 23h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro André Mendonça votou contra a condenação da deputada Carla Zambelli por perseguição com arma.

A maioria do STF já decidiu condená-la por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal.

Mendonça argumentou que Zambelli possuía autorização para porte de arma, mas considerou válida a acusação de constrangimento.

Ele ressaltou que a questão da perda de mandato deve ser julgada pela Câmara dos Deputados, não pelo STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mendonça, no entanto, considerou Zambelli culpada por constrangimento ilegal Fellipe Sampaio/SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou a divergência aberta pelo seu colega Kassio Nunes Marques e votou contrário à condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) por perseguir, com uma arma em punho, um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A Corte já formou maioria para condenar a deputada, pelo placar de seis favoráveis e dois contrários.

O voto do relator, ministro Gilmar Mendes, pedia a condenação de Zambelli a cinco anos de prisão e perda do mandato pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Ao demonstrar divergência, Mendonça destacou que a “a ré possuía autorização para porte de arma de fogo. Pode ter feito mal uso de seu porte de arma, mas o tinha, sem dúvida”.

O ministro, no entanto, a considerou culpada por constrangimento ilegal, que, para ele, “ficou bem demonstrado” e era “incontroverso”, devido às filmagens da perseguição. A punição, para Mendonça, deveria ser de oito meses de prisão em regime aberto, referente apenas ao crime de constrangimento.

‌



Mendonça também destacou que “cumpre reiterar a incompetência absoluta desta Suprema Corte para julgamento do caso”. Para ele, “as ações de que a ré é acusada não ocorreram em razão de suas funções como deputada”, uma vez que ela não realizava atividades parlamentares. Por isso, não seria competência do STF julgar o caso.

“A conduta da denunciada, embora deputada federal, não teve, conforme se extrai da própria narração acusatória, relação com o exercício de suas funções”, escreve Mendonça. O magistrado reitera que, no episódio, Zambelli estava em um restaurante e “não estava em compromisso de campanha. Não estava em uma reunião de trabalho, saindo ou chegando de comício ou qualquer evento do gênero. Não estava dando entrevista ou explicando propostas a correligionários ou possíveis eleitores”.

‌



Para o ministro, também não caberia ao STF cassar um congressista. Ele defende que a questão da perda do mandato deveria ser julgada pela Câmara dos Deputados. “Nenhum parlamentar é eleito senão pelo voto popular. O seu mandato, portanto, é representativo da vontade do povo. Sendo assim, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição, a perda desse mandato caberá aos demais parlamentares, igualmente legitimados pelo voto popular”, escreve.

Entenda

Em outubro de 2022, Zambelli apontou uma arma para o jornalista Luan Araújo após uma discussão. Luan afirmou que o embate teve início quando ele saía de uma hamburgueria com um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ouviu um grito de “amanhã é Tarcísio”, referente à disputa ao governo paulista. Ele teria respondido “amanhã é Lula”, dando continuidade às provocações. A discussão se agravou e ambos os lados começaram a se xingar.

‌



Este é um dos processos a que a deputada responde. Zambelli também foi condenada a 10 anos de prisão e perda do seu mandato por articular um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião, um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes foi inserido no sistema do órgão.

Zambelli foi presa em 29 de julho na Itália e, atualmente, espera a finalização do seu processo de extradição. A parlamentar alega problemas de saúde e pede para que aguarde o retorno ao Brasil em prisão domiciliar na Itália.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas:

Qual foi a decisão do ministro André Mendonça em relação à deputada Carla Zambelli?

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a condenação da deputada Carla Zambelli por perseguição com uma arma em punho. Ele acompanhou a divergência do ministro Kassio Nunes Marques, que também se posicionou contra a condenação.

Qual foi o resultado do julgamento da deputada Zambelli?

A Corte formou maioria para condenar a deputada, com um placar de seis votos favoráveis e dois contrários. O relator, ministro Gilmar Mendes, pedia a condenação de Zambelli a cinco anos de prisão e perda do mandato pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal.

O que justificou o voto de Mendonça contra a condenação?

Mendonça argumentou que Zambelli possuía autorização para porte de arma de fogo, embora tenha feito mau uso dela. Ele a considerou culpada por constrangimento ilegal, que, segundo ele, estava bem demonstrado pelas filmagens da perseguição. A punição sugerida por Mendonça foi de oito meses de prisão em regime aberto, apenas pelo crime de constrangimento.

Qual foi a posição de Mendonça sobre a competência do STF para julgar o caso?

Mendonça destacou a incompetência do STF para julgar o caso, afirmando que as ações de Zambelli não ocorreram em razão de suas funções como deputada. Ele argumentou que, no momento do incidente, ela não estava realizando atividades parlamentares.

O que aconteceu durante o incidente envolvendo Zambelli e o jornalista Luan Araújo?

Em outubro de 2022, Zambelli apontou uma arma para o jornalista Luan Araújo após uma discussão. O conflito começou quando Luan, saindo de uma hamburgueria, ouviu um grito relacionado à disputa ao governo paulista e respondeu, o que levou a provocações e xingamentos entre os dois.

Quais são outros processos que a deputada Zambelli enfrenta?

Zambelli também foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato por articular um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes foi inserido no sistema do órgão.

Qual a situação atual da deputada Zambelli em relação à sua prisão?

Após fugir para a Itália, Zambelli foi presa por autoridades locais e atualmente aguarda a finalização do seu processo de extradição. Ela alega problemas de saúde e solicita que sua espera pelo retorno ao Brasil ocorra em casa, não na prisão.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp