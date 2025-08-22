Na contramão do relator, Gilmar Mendes vota pela liberdade do ex-jogador Robinho Voto, que acontece em meio à retomada do julgamento, faz parte da análise de um recurso da defesa do ex-atleta Brasília|Do R7 22/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gilmar Mendes votou pela liberdade de Robinho, condenado por estupro na Itália.

Seu voto contraria o relator Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que apoiaram a prisão.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro ocorrido em 2013.

Ele está preso em São Paulo desde março de 2024, após o STJ confirmar a pena no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Robinho recorre ao STF contra decisão que mandou executar pena de nove anos por estupro Reprodução/RECORD

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes votou nesta sexta-feira (22) pela liberdade do ex-jogador Robinho, condenado pela Justiça italiana por estupro. O voto, que acontece em meio à retomada do julgamento, faz parte da análise de um recurso da defesa do ex-atleta.

Com o voto, Gilmar Mendes vai na contramão do relator do caso, o ministro Luiz Fux, e do ministro Alexandre de Moraes, que tinham votado para manter a decisão do STJ. Assim, o placar fica 2 a 1 pela manutenção da prisão.

Robinho foi condenado pela Justiça italiana pelo crime, ocorrido em 2013. Em março de 2024, o STJ homologou a sentença estrangeira, autorizando a transferência do cumprimento da pena para o Brasil e determinando seu início imediato.

Em março deste ano, Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento de outro recurso apresentado pela defesa do ex-jogador para reverter a decisão da corte que manteve sua prisão. Antes dele, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes tinham votado para manter a decisão do STJ.

Ao votar, Gilmar Mendes alegou que o artigo 100 da Lei de Migração, aprovada em 2017, não se aplica ao caso do ex-atleta, pelo fato ter ocorrido em 2013. Logo, o ministro entende que a norma não pode ser aplicada retroativamente.

“Com todas as vênias aos posicionamentos em sentido contrário, entendo que a resposta à questão há de ser negativa, de modo resguardar os direitos fundamentais não apenas do paciente, mas de qualquer brasileiro que, inviabilizada sua extradição, veja-se ameaçado de cumprir pena privativa de liberdade imposta por outra nação sem a definitiva análise por parte dos Tribunais brasileiros dos fatos imputados, se porventura ocorridos antes do advento do art. 100 da Lei de Migração”, pontuou.

Relembre o caso

Ídolo do Santos e com passagens por grandes clubes como Real Madrid, Manchester City e Milan, além da seleção brasileira, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por sua participação no estupro coletivo de uma mulher de 23 anos.

O crime ocorreu em 2013, em uma boate em Milão, Itália, onde, na época, Robinho jogava pelo Milan.

Durante as investigações, a Justiça italiana autorizou a interceptação de conversas telefônicas entre Robinho e amigos, também acusados e condenados pelo estupro. Nas gravações, o ex-jogador e seus amigos faziam piadas sobre o crime, acreditando que não seriam punidos.

De acordo com as investigações, Robinho e seus amigos estavam em uma boate de Milão, celebrando o aniversário de um deles, quando conheceram a vítima.

Robinho está preso no interior de São Paulo desde março de 2024. Como o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir pena no exterior, o STJ determinou que o ex-jogador cumpra a sentença no Brasil.

Perguntas e respostas

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão do ministro Gilmar Mendes em relação ao ex-jogador Robinho? O ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador Robinho, que foi condenado pela Justiça italiana por estupro. Esse voto ocorreu durante a retomada do julgamento de um recurso da defesa do ex-atleta. Como ficou o placar após o voto de Gilmar Mendes? Com o voto de Gilmar Mendes, o placar ficou 2 a 1 pela manutenção da prisão de Robinho, já que os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram para manter a decisão do STJ. Qual foi a condenação de Robinho e quando ocorreu o crime? Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana por sua participação no estupro coletivo de uma mulher de 23 anos, crime que ocorreu em 2013 em uma boate em Milão, Itália. O que Gilmar Mendes alegou ao votar pela liberdade de Robinho? Gilmar Mendes argumentou que o artigo 100 da Lei de Migração, aprovada em 2017, não se aplica ao caso de Robinho, pois o crime ocorreu em 2013. Ele entende que a norma não pode ser aplicada retroativamente. Como Robinho foi preso e qual a situação da sua pena no Brasil? Robinho está preso no interior de São Paulo desde março de 2024. Como o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir pena no exterior, o STJ determinou que ele cumpra a sentença no Brasil. O que foi revelado durante as investigações do caso? Durante as investigações, a Justiça italiana autorizou a interceptação de conversas telefônicas entre Robinho e amigos, onde faziam piadas sobre o crime, acreditando que não seriam punidos. Eles estavam em uma boate em Milão celebrando um aniversário quando conheceram a vítima.

