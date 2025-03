Pagode dos Prazeres, festival de cinema e espetáculos; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Chegou mais um fim de semana e o R7 separou uma lista das principais atividades que acontecem no Distrito Federal. Desta vez, os destaques são o show da banda Doze por Oito no Pagode dos Prazeres, festival de cinema no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), a última semana do Restaurante Week, espetáculos e atividade infantil. Os eventos começam nesta sexta-feira (14).

Show acontece neste sábado Reprodução/Instagram @grupodozeporoito

Pagode dos Prazeres

A folia de Carnaval ainda não acabou em Brasília. Neste sábado (15), a capital receberá o Pagode dos Prazeres, com apresentações de Naldo Beny, o grupo Doze por oito e Djs nacionais, na Arena BRB Mané Garrinha.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : sábado (15)

: sábado (15) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 45

Sertanejo na Fazenda Churrascada

A Fazenda Churrascada Brasília promove neste fim de semana uma festa sertaneja com apresentação de várias duplas. Na sexta-feira (14), a animação fica por conta de Caio e Henrique. No sábado (15), Ricco & Rony se apresentam às 15h30, seguidos por Leandro Ferraz às 20h. Já no domingo (16), a dupla Enzo e Rafael sobe ao palco às 15h.

Onde : Clube de Golfe de Brasília - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

: Clube de Golfe de Brasília - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Quando : sexta (14), sábado (15) e domingo (16)

: sexta (14), sábado (15) e domingo (16) Horário: 15h30

Temporâneo

As bandas NovaCort e All Stars vão se apresentar na sexta-feira (14) no Temporâneo, no Setor de Clubes Sul. No sábado (15), será a vez de Conecta e Bloco Eduardo e Mônica, com DJ Flavinho Fatboy nos intervalos em todos os dias. A classificação indicativa é de 18 anos.

‌



Onde : AABB - Setor de Clubes Sul

: AABB - Setor de Clubes Sul Quando : sexta (14), sábado (15) e domingo (16)

: sexta (14), sábado (15) e domingo (16) Horário : 19h30

: 19h30 Valor: a partir de R$ 40

Festival tem filmes de curta e longa metragem Divulgação/CCBB

6º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília

O Centro Cultural Banco do Brasil vai realizar o 6º Festival Internacional do Cinema Fantástico de Brasília entre 18 e 23 de março. O público poderá assistir filmes de curta e longa duração sobre criaturas lendárias, super-heróis, encantamento e personagens. A entrada é gratuita.

‌



Onde : CCBB

: CCBB Quando : 18 a 23 de março

: 18 a 23 de março Horário : terça a sexta, das 14h às 20h; no sábado, das 10h30 às 20h, e no domingo, das 11h30 às 17h

: terça a sexta, das 14h às 20h; no sábado, das 10h30 às 20h, e no domingo, das 11h30 às 17h Valor: gratuito

Atrações acontecem neste fim de semana Divulgação/ Pátio Brasil

London Jump

A atração infantil “London Jump” fica até 23 de março na praça central do Shopping Pátio Brasil. Inspirado pelos emblemáticos elementos de Londres, o espaço oferece uma variedade de atividades, incluindo camas elásticas, escorregadores e piscina de bolinhas. O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos e R$ 70 por 60 minutos, com opção de acesso ilimitado por R$ 180.

‌



Onde : Praça central Pátio Brasil

: Praça central Pátio Brasil Quando : até 23 de março

: até 23 de março Horário : segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h

: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h Valor: R$ 50 (30 minutos); R$ 70 (60 minutos); R$ 180 (acesso ilimitado)

Festival de Lanternas Coreana

Para quem gosta de apreciar a arte asiática, Brasília recebe o festival de Lanternas da Coreia até 24 de abril, no Shopping Pátio Brasil. O espaço é ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinjiu. O público poderá encontrar instalações, fotos e vídeos, além de experimentar pratos típicos.

Onde : Shopping Pátio Brasil

: Shopping Pátio Brasil Quando : até 24 de abril

: até 24 de abril Horário : segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h Valor: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Domingo é o último dia do Restaurante Week Divulgação/Restaurante Manzuá

Brasília Restaurante Week

A 31ª edição do Restaurante Week termina neste domingo (16), e desta vez o festival traz como tema “Diversidade Culinária Regional”. A ideia é resgatar a riqueza e a autenticidade da culinária de diferentes regiões do país. Serão mais de 20 restaurantes parceiros, com menus de R$ 54,90 a R$ 149.

Onde : conferir lista de restaurantes

: conferir lista de restaurantes Quando : até domingo (16)

: até domingo (16) Valor: R$ 54,90 a R$ 149

Espetáculos têm classificação indicativa de 18 anos Reprodução/Instagram @g7 comedias e @claricescriativas

Se eu fosse eu - Clarices

O espetáculo “Seu Eu Fosse Eu - Clarices” retorna a Brasília no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul. A peça encena três contos da Clarice Lispector para refletir questões do mundo feminino. A classificação é de 18 anos.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul

: Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul Quando : 13 a 16 de março

: 13 a 16 de março Horário : quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h

: quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h Valor: a partir de R$ 40

‘Me engana que eu posto’

A Cia de Comédia G7 volta a Brasília com o espetáculo “Me engana que eu Posto” aos sábados e domingos de março. A peça é uma comédia que convida o público a refletir sobre o impacto das redes sociais no cotidiano. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (15) e domingo (16)

: sábado (15) e domingo (16) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 40

Comédias Fantásticas

Na próxima quinta-feira (20), estreia o espetáculo “Comédias Fantásticas”, em Brasília. O grupo Cia Os Fantásticos oferece ao público humor com várias linguagens cômicas em personagens, esquetes, imitações, mímica e performance. A classificação é de 14 anos.

Onde : Aplausos Clube de Comédia- Guará

: Aplausos Clube de Comédia- Guará Quando : quinta-feira (20)

: quinta-feira (20) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 20

Circo Maximus

O Estacionamento do Boulevard Shopping recebe na próxima quarta-feira (19), o Circo Maximus. O espetáculo conta com show de contorcionismo, dança, teatro, manobras radicais e efeitos especiais para animar o público. A atração traz apresentações que duram em média 1h e 40 minutos.

Onde : Estacionamento do Boulevard Shopping

: Estacionamento do Boulevard Shopping Quando : quarta-feira (19)

: quarta-feira (19) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 20

Exposição é gratuita Divulgação/Acervo do Museu

Museu das Mulheres: Primeiras Aquisições

Em homenagem ao mês das mulheres, o Museu das Mulheres convida o público a mergulhar na riqueza e diversidade da produção artística feminina com a exposição “Primeiras Aquisições”. As obras trazem diversas linguagens, gravuras, esculturas, pinturas, fotografias, objetos, além de vídeo-performances. A mostra valoriza a expressão e criatividade femininas.

Onde : Galeria do terceiro andar do Museu Correios (Setor Comercial Sul)

: Galeria do terceiro andar do Museu Correios (Setor Comercial Sul) Quando : até 30 de março

: até 30 de março Horário : terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados das 13h às 17h

: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados das 13h às 17h Valor: gratuito

Fullgás - Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) está com a exposição “Fullgás”, com 300 obras sobre o panorama das artes brasileiras na década de 1980. A atração traz capas de discos, objetos icônicos, revistas e panfletos que ampliam a reflexão sobre o período.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo

: terça-feira a domingo Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Valor: gratuito mediante retirada de ingresso no site

*Sob supervisão de Leonardo Meireles