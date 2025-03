Psol vai ao Supremo contra resolução do Congresso sobre novas regras de emendas Deputados argumentaram que a redação tem brechas que podem dificultar a transparência de valores Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/03/2025 - 15h57 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h57 ) twitter

Dino é relator de ações no STF sobre emendas parlamentares Gustavo Moreno/STF - 29.8.2024

A bancada do Psol apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma ação contra a nova resolução de emendas aprovadas por Câmara e Senado na quinta-feira (13). A proposta foi elaborada para atender a determinações do STF de mais transparência e rastreabilidade às emendas.

O texto, no entanto, tem brechas que podem ocultar os parlamentares responsáveis pela indicação dos valores conforme indicaram organizações de transparência. O partido foi um dos autores da ação que levou a derrubada do orçamento secreto.

Deputados, principalmente do PSOL e Novo, argumentaram que a redação tem brechas que podem dificultar a transparência de valores e que o texto poderia permitir que indicações sejam feitas em nomes de líderes partidários, sem o nome do parlamentar que de fato destinou a emenda. Isso criaria, conforme ele, a figura de “emenda de liderança”.

A resolução também foi criticada pela Transparência Brasil, Transparência Internacional Brasil e Contas Abertas. Em nota, as organizações afirmaram que o projeto cria mais uma versão do extinto orçamento secreto e o perpetua, “em clara afronta aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade que orientam o processo orçamentário e às determinações do Supremo”.

Entenda

A resolução foi elaborada em conjunto entre os Três Poderes. No plenário, houve algumas alterações ao texto do projeto, como a prorrogação do funcionamento da CMO (Comissão Mista de Orçamento) até a conclusão do Orçamento de 2025. Até então, a atual composição da CMO seria mantida até 25 de março, quando o colegiado escolheria novos membros para analisar o Orçamento de 2026.

Na Câmara, a resolução foi aprovada com os votos favoráveis de 361 deputados, enquanto 33 votaram contra. O Senado precisou fazer duas votações por um problema no sistema eletrônico do Congresso, e a matéria foi aprovada com 64 votos a favor e 3 contra.

O projeto formaliza as mudanças ligadas ao direcionamento das emendas, trazendo modelos para cada tipo de envio de recurso e a centralização das informações. Durante a votação, houve uma série de questionamentos à versão final da proposta devido aos trechos que podem comprometer a transparência das emendas parlamentares.

Um dos trechos da proposta define que indicações de emendas de bancadas estaduais e emendas de comissão devem ser enviadas de forma coletiva. Parlamentares defendiam a apresentação detalhada dos nomes de deputados e senadores que indicaram os recursos.

A resolução ainda define que as emendas devem passar por análise da Comissão Mista de Orçamento, como forma de organizar os valores. Nos bastidores, ainda há dúvida de como será o funcionamento do sistema para organizar as informações ligadas às emendas. Um modelo padronizado não foi indicado no texto.

O texto ainda estabelece os números de emendas disponíveis para comissões. Serão até seis para apoiar projetos previstos no Orçamento (as chamadas emendas de apropriação) e duas de remanejamento (voltadas ao aumento ou à inclusão de valores). As indicações também passarão pela CMO (Comissão Mista de Orçamento).