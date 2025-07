Reta final de negociações por tarifaço alcança Congresso e aumenta disputa política Senadores buscam ampliar diálogo com EUA; no Brasil, parlamentares se dividem entre apoio e críticas a Trump Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A comitiva de senadores brasileiros busca negociar a tarifa de 50% dos EUA sobre exportações brasileiras, em meio a crescentes tensões políticas.

Dúvidas sobre a eficácia das negociações surgem, pois duas cartas do Brasil à Casa Branca não receberam resposta.

As tarifas previstas podem impactar fortemente setores como agronegócio, petróleo, minério e comércio de máquinas, com potenciais perdas de até US$ 5,8 bilhões.

O Congresso brasileiro enfrenta divisões internas quanto ao apoio a Trump, enquanto propostas de investigação sobre operações financeiras ligadas ao anúncio das tarifas estão em discussão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente dos EUA, Donald Trump, definiu aumento de taxas ao Brasil Reprodução/Casa Branca

A reta final das negociações pelo tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras conta com mobilizações do Congresso Nacional.

Uma comitiva de senadores está em território norte-americano e tenta ampliar diálogo para a negociação dos aumentos, em conversas com empresários e políticos, enquanto a disputa política segue entre parlamentares no Brasil.

A tentativa da comitiva que embarcou para os EUA é voltada para reuniões com parlamentares norte-americanos e empresários, e prevê conversas ligadas ao comércio internacional.

A intenção, conforme relatam parlamentares, é abrir espaço para que o governo brasileiro consiga avançar com as negociações.

Aproximação entre países

A avaliação de senadores que fazem parte do grupo é de necessidade de aproximação entre os dois países, e indicação de que o Brasil está isolado diplomaticamente, pela falta de retorno aos contatos feitos à Casa Branca.

Duas cartas encaminhadas pelo governo brasileiro não foram respondidas, conforme reiterou o Itamaraty ao grupo de congressistas.

‌



“Apesar dos esforços do Itamaraty em buscar conversas e a possibilidade de um acordo com o governo americano, não há por parte da Casa Branca essa boa vontade. Eles não têm respondido à diplomacia”, relatou o senador Carlos Viana (Podemos-MG) após uma reunião com o ministro Mauro Vieira e representantes do governo, antes do embarque aos EUA.

A agenda oficial ligada aos trabalhos começa nesta segunda-feira (28) e vai até quarta, dois dias antes do início previsto para o início das tarifas.

‌



Pela decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, a cobrança adicional de 50% a produtos brasileiros passa a valer a partir do dia 1º de agosto.

Caso não haja mudança, há indicação de um impacto em diferentes setores do país. As tarifas podem provocar uma perda de US$ 5,8 bilhões nas exportações do agronegócio brasileiro.

O cenário de impacto ainda alcança outros produtos, como petróleo bruto, minério, aço e o comércio de máquinas e aeronaves.

Divisão política por tarifas de Trump

No Brasil, os discursos ligados às tarifas de Trump mantiveram divisão entre alas políticas dentro do Congresso. Um racha no PL por apoio ao presidente dos Estados Unidos expôs a falta de consenso ligada às tarifas na última semana.

A situação aconteceu durante uma coletiva de imprensa a jornalistas.

Na terça (22), os deputados Sargento Fahur (PSD-PR) e Delegado Caveira (PL-PA) levantaram uma bandeira com o nome de Trump, o que provocou reação. Outros políticos pediram para que não houvesse ações ligadas ao presidente dos EUA.

O partido também tem enfrentado embates internos pela atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nos Estados Unidos desde março, o político participou de conversas com o governo norte-americano, antes do anúncio das tarifas ao Brasil.

Em outra frente, deputados governistas querem uma CPI para investigar operações financeiras suspeitas ligadas à compra e venda de dólares no dia de anúncio das tarifas.

A indicação é de que foram movimentados R$ 6,6 bilhões no dia 9 de julho, horas antes do anúncio de Trump. A possível investigação será negociada após o recesso parlamentar, em agosto.

