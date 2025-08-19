Motociclistas fantasiados de personagens levam alegria a hospital infantil na Argentina

Milhares de motociclistas fantasiados como super-heróis, vilões e princesas tomaram as ruas de Buenos Aires , espalhando alegria ao distribuir brinquedos e doces em um dos principais centros pediátricos da Argentina. A ação ocorreu em 17 de agosto, data em que se celebra o Dia das Crianças no país.





Pacientes, familiares e profissionais de saúde participaram da comemoração, que levou leveza e solidariedade ao hospital em meio a cortes de verba — uma prova de que a magia da infância pode resistir mesmo em tempos difíceis.