Putin não quer conversar diretamente com Zelensky; entenda

"É uma reunião muito importante porque deixa claro o quanto a Rússia não vai negociar diretamente com a Ucrânia ", avalia Giovanna Branco, doutoranda de ciência política da USP.



Para Giovanna, o encontro serve como demonstração de força para Trump e Putin. "Isso é um evento muito importante para a legitimidade, para construção de consensos internos", diz Giovanna, lembrando que o presidente americano reforça sua imagem de mediador, enquanto o líder russo busca projetar poder ao negociar de igual com uma das maiores potências do mundo.



Ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (15), Giovanna afirma que a reunião pode gerar resultados importantes, "talvez não sobre a Ucrânia, mas sobre outros acordos de segurança internacional". Ela destaca que os Estados Unidos atuam como representantes de Kiev, independentemente da vontade ucraniana, e que a mudança na política internacional dá mais peso às grandes potências do que aos países diretamente envolvidos.