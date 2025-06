Por que esta reunião da Otan é uma das mais importantes desde a Guerra Fria? Professor explica

Líderes de países integrantes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se reuniram na Holanda, nesta quarta-feira (25), para discutir o aumento dos gastos militares. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia longe de uma definição, a aliança militar definiu que os membros devem destinar 5% do PIB (Produto Interno Bruto) para gastos com defesa. A decisão de aumentar os investimentos aconteceu após pressão de Donald Trump com relação ao bloco.





Desde que voltou à Casa Branca, Trump tem dificultado o envio de mais dinheiro para o grupo e para o auxílio à Ucrânia no conflito. Do outro lado, Moscou disse que o bloco ocidental está no caminho da militarização desenfreada. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, ainda afirmou que não é possível ignorar o risco da expansão da Otan além da área tradicional.





Hora News , João Correia, professor de geopolítica, analisa a reunião que é uma das mais importantes desde a Guerra Fria — pelo momento de instabilidade no qual o mundo se encontra com os conflitos no leste europeu e no Oriente Médio. O professor destaca o crescimento em custos militares decorrentes desses conflitos e o expansionismo militar, principalmente da Otan, que é uma ameaça vista pelos russos. Em entrevista ao, João Correia, professor de geopolítica, analisa a reunião que é uma das— pelo momento de instabilidade no qual o mundo se encontra com os conflitos no. O professor destaca o crescimento em custos militares decorrentes desses conflitos e o expansionismo militar, principalmente da Otan, que é uma ameaça vista pelos russos.





Correia ainda explica que o órgão surgiu em um primeiro momento pós-Segunda Guerra, em uma aliança de defesa para os países do bloco capitalista, mas que, atualmente, gera uma proteção geral aos seus membros. “Os países que são membros da Otan consideram a organização uma espécie de guarda-chuva, uma segurança, por conta do seu artigo 5º. Esse artigo garante que, se um membro da organização for atacado, os membros da Otan teriam que, de alguma forma, dar algum tipo de auxílio militar”.