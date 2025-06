Rússia terá ajuda norte-coreana para ataque em larga escala contra Ucrânia, aponta Coreia do Sul

A Agência De Inteligência da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte pode enviar novas tropas à Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. Segundo o relatório do Serviço Nacional de Inteligência, Moscou está se preparando para montar um ataque em larga escala contra o território ucraniano em julho ou agosto. Para isso, o país deve contar com uma ajuda adicional da norte-coreana, incluindo uma concentração de tropas .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (26), Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia, explica que o reforço norte-coreano “não é do nível” que influencia o campo de batalha. Uma vez que, segundo os números, os russos já contam com cerca de 600 mil soldados, e vão precisar de algo em torno de 300 ou 400 mil.



Cabral questiona se a Coreia do Norte tem capacidade de enviar essa quantidade de soldados e se a Rússia tem como sustentar um exército de um milhão de homens na Ucrânia . “Um milhão de homens, hoje em dia, é muita gente para o campo de batalha. E existe muita coisa, muita logística”, diz o especialista.