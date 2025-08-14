O que se sabe sobre o 9M730 Burevestnik, o míssil supostamente 'invencível' que Putin vai testar

Durante uma reunião com autoridades militares no Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que Moscou e Washington podem chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares e deu detalhes sobre o andamento das negociações sobre a Ucrânia .



Rússia e Estados Unidos têm os maiores arsenais de armas nucleares do mundo, cujo controle atualmente se dá apenas através do “Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas”, que deve expirar em fevereiro de 2026.



Apesar da declaração de Putin, pesquisadores dos EUA apontam que a Rússia pode estar se preparando para testar um novo míssil com armas nucleares. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, imagens de satélite apontam para uma atividade extensiva, que inclui aumento de tropas, equipamentos, navios e aeronaves.



Em entrevista ao Conexão Record News , o especialista em estratégia internacional Ricardo Cabral explica o que se sabe sobre o 9M730 Burevestnik — tido como “míssil invencível” pelo líder russo — que tem alcance de 22.500 km.



“É realmente um míssil muito interessante”, o especialista diz, ao destacar que, de 19 testes feitos com o equipamento, 13 falharam. “Não é um Oreshnik da vida, que nós não temos defesa, é um míssil subsônico, deve voar em torno de 850, 900 km por hora, mas a capacidade de navegação e contornar obstáculos o faz realmente ser temido. Não é uma arma invencível”, conclui. Cabral atrela o status de invencibilidade à propaganda russa.