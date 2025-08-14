‘Não devemos ser otimistas’, diz analista sobre cessar-fogo na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está em Londres, onde se encontrou com o premiê britânico. Keir Starmer afirmou que, desde o começo do conflito, essa é a primeira vez que existe uma possibilidade viável de cessar-fogo graças ao trabalho realizado por Donald Trump.



“Não devemos ser tão otimistas assim”, afirma Ricardo Cabral ao comentar as chances de um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia . Segundo ele, a Rússia tem demandas claras, como controle de territórios, neutralidade e veto à entrada do país na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , pontos que Ucrânia e aliados não estão dispostos a aceitar.



Ao programa Conexão Record News desta quinta-feira (14), o especialista em estratégia internacional diz que a possibilidade de negociação existe, mas depende do quanto Donald Trump pode convencer Vladimir Putin. Ele ressalta que, até o momento, o ex-presidente norte-americano não conseguiu obter concessões do líder russo.