Veja o momento em que Trump e Putin chegam ao Alasca para discutir acordo de paz na Ucrânia

Vladimir Putin e Donald Trump se reúnem nesta sexta-feira (15) para discutir a possibilidade de um acordo de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. O encontro acontece em uma base militar americana no Alasca.

O local foi escolhido de forma simbólica, já que o território é um estado americano e. Aliados de Putin discordaram da escolha, alegando que poderia significar “uma humilhação” voltar ao local que já pertenceu ao país.Antes do embarque, Trump reafirmou as expectativas para que os lados cheguem em um acordo ainda hoje e disse que “ficaria muito triste” se a resolução não acontecesse. Além dos líderes, a conversa terá a presença de delegações dos dois países. A previsão do Kremlin é de que adure entre seis e sete horas.