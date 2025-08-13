Zelensky afirma que não reconhecerá decisões tomadas em reunião entre Trump e Putin

Uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin irá acontecer nesta sexta-feira (15), e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não irá aceitar nenhuma concessão feita pelos governantes caso a Ucrânia não participe da conferência.



Zelensky negou a retirada das tropas ucranianas de Donbass , alegando que as linhas defensivas em Kiev se enfraqueceriam e que esta seria a oportunidade perfeita para as ofensivas de Moscou ; os soldados do país apoiam seu governante, apesar de ansiarem pelo fim da guerra.



Para as tropas ucranianas, nenhuma concessão territorial à Rússia deve ser feita. Já 69% da população ucraniana quer o fim da guerra o mais rápido possível.



Em entrevista para o Conexão Record News , o especialista em direito internacional Manuel Furriela ressaltou que o impasse para o fim do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia é grande. Para ele, Moscou não esperava que Kiev pudesse resistir por tanto tempo.



Ainda segundo Furriela, a afirmação da possibilidade de negociação entre as duas partes é, na verdade, uma farsa, já que nenhum dos países quer ceder os itens pleiteados.



“A Ucrânia só prossegue no conflito por conta de apoios internacionais, então tende muito mais a ser por parte da Rússia. Mas existem duas formas de você resolver um conflito. Uma é pela imposição, pela força, e a outra é pela composição. Acordo acho difícil sair, as partes não tem o que ceder”, explicou o especialista, sobre como a situação poderá se suceder após as reuniões de Trump com Zelensky e com Putin, separadamente.