Acusados de tentativa de golpe pedem arquivamento no STF

Defesas de acusados de tentativa de golpe de Estado pedem arquivamento do caso

Os advogados dos oito acusados de tentativa de golpe de Estado apresentaram suas defesas à primeira turma do STF, alegando a inexistência de provas para as acusações e solicitando o arquivamento do processo. Durante a sessão, cada defesa teve 15 minutos para expor seus argumentos aos ministros.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro argumentou que ele não poderia ter conspirado contra seu próprio governo, questionando a acusação sobre um crime iniciado em dezembro de 2021. O procurador-geral da República acusou os envolvidos de violar artigos do Código Penal relacionados a golpes contra instituições democráticas e governos eleitos.

