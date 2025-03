Adolescente morre em acidente de ônibus na Dutra; 25 ficam feridos Veículo caiu em ribanceira próximo a Pindamonhangaba; causas estão sob investigação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 18h31 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h31 ) twitter

Adolescente morre e 25 pessoas ficam feridas em acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra

Um grave acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra resultou na morte de Levy Gabriel Cardoso, um adolescente de 13 anos, e deixou 25 pessoas feridas. O veículo transportava 45 passageiros do Rio de Janeiro para São Paulo quando saiu do acostamento e caiu em uma ribanceira próxima a Pindamonhangaba.

A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente, considerando a possibilidade de falha mecânica ou uma tentativa do motorista de desviar de outro veículo, que pode ter levado à saída da pista. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região para tratamento. A empresa responsável pelo ônibus lamentou profundamente a morte do jovem e afirmou estar prestando assistência aos passageiros envolvidos.

