Arlindo Cruz, ícone do samba, morre aos 66 anos no Rio Fundador do Fundo de Quintal estava internado na Barra da Tijuca Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 17h32 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h32 )

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos, conforme confirmado por sua família. O sambista estava internado em uma clínica na Barra da Tijuca. Em março de 2017, ele sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico durante o banho, afastando-se das atividades artísticas devido às sequelas.

Carioca, Arlindo foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e teve uma carreira solo notável. Ele compôs 795 sambas, dos quais 550 foram gravados por outros artistas. A causa da morte não foi divulgada.

