Balanço da PRF registra aumento de prisões por embriaguez no Carnaval 83 mortos e mais de 1.300 feridos em rodovias federais durante festividades Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 18h38 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h38 )

PRF divulga balanço que registra 83 mortos e 1.300 feridos em estradas federais durante o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço que registrou 83 mortes e mais de 1.300 feridos em estradas federais durante o período do Carnaval. Apesar da redução nos acidentes e fatalidades, houve um aumento no número de motoristas autuados por embriaguez.

As prisões por dirigir sob a influência de álcool subiram mais de 10% em comparação com o ano anterior. Em Mato Grosso do Sul, câmeras de monitoramento auxiliaram na aplicação de multas, resultando em quase 3 mil infrações.

