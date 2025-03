BNDES abre edital para programa de apoio a cooperativas de reciclagem Inscrições abertas até 5 de maio para entidades sem fins lucrativos no Brasil Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 13h28 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BNDES lança edital para fortalecer cooperativas de catadores de material reciclável

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou um edital para selecionar a entidade que irá coordenar o programa “Tudo na Circularidade”, destinado a apoiar cooperativas de catadores de material reciclável. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio e podem ser realizadas no site do BNDES.

O programa tem como objetivo fortalecer a produção, comercialização e rendimento das cooperativas de reciclagem. Podem participar do edital entidades de direito privado sem fins lucrativos que estejam sediadas no Brasil. A iniciativa contará com um aporte financeiro de R$ 20 milhões, disponibilizado pelo Fundo Sócio Ambiental do BNDES.

Assista em vídeo - BNDES lança edital para fortalecer cooperativas de catadores de material reciclável

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!