Caminhão desgovernado atinge casa em Barueri (SP) após falha no freio

Caminhão bate em casa após perder o freio em Barueri (SP)

Em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, um caminhão perdeu o freio e colidiu com uma casa na noite de segunda-feira (31). No momento do impacto, uma família estava dentro da residência, mas ninguém ficou ferido.

Testemunhas relataram que o caminhão estava estacionado sem o motorista quando o freio falhou. O proprietário do veículo foi ouvido pelas autoridades e liberado em seguida. O caminhão era utilizado em obras e sua remoção levou 12 horas de trabalho das equipes.

A empresa responsável pelo veículo comprometeu-se a custear os reparos na casa, que sofreu danos significativos apesar de ter passado por uma reforma recentemente.

