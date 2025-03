Colisão entre van e carreta na BR-243 deixa onze mortos na Bahia Vítimas retornavam de viagem à Chapada Diamantina quando ocorreu o acidente Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 18h03 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h03 ) twitter

Batida entre van e carreta deixa onze mortos na rodovia BR-243, na Bahia

Uma colisão entre uma van e uma carreta na BR-243, na Bahia, resultou na morte de onze pessoas. O impacto fez com que os veículos saíssem da pista. Dez vítimas morreram no local, enquanto uma adolescente de 16 anos foi resgatada em estado grave, mas não sobreviveu. Outros dois ocupantes ficaram feridos e estão hospitalizados. Os condutores dos veículos sofreram ferimentos leves e já foram liberados.

As vítimas estavam retornando para casa após um fim de semana em um sítio na Chapada Diamantina. De acordo com informações da prefeitura local, nove das vítimas pertenciam à mesma família. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Assista em vídeo - Batida entre van e carreta deixa onze mortos na rodovia BR-243, na Bahia

