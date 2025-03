Começa a valer taxa zero de impostos para nove tipos de alimentos Medida do governo visa reduzir preços de itens essenciais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h31 ) twitter

Taxa zero para importação de nove tipos de alimentos começa a valer nesta sexta (14)

A partir desta sexta-feira (14), nove tipos de alimentos terão isenção do imposto de importação como parte de uma estratégia do governo para conter os preços. Segundo Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a isenção será mantida enquanto for necessário para reduzir os custos dos produtos.

Os alimentos incluídos na lista de isenção são carnes, sardinha, café torrado e em grão, azeite de oliva, açúcar, óleo de palma, óleo de girassol, milho, massas e biscoitos. A medida faz parte de um esforço governamental mais amplo para controlar a inflação e garantir que os preços dos alimentos permaneçam acessíveis à população.

