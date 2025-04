Concurso Público Nacional Unificado adota código de barras nos cartões de resposta Concurso oferece 3.500 vagas e introduz novas carreiras Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 13h59 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo anuncia mudanças no Enem dos Concursos

O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, passará por mudanças significativas este ano. O método de preenchimento dos cartões de resposta será substituído pelo uso de código de barras, eliminando o sistema anterior com bolinhas.

Serão oferecidas 3.500 vagas para candidatos com nível médio e superior, além da inclusão de duas novas carreiras. As provas estão previstas para ocorrer no segundo semestre, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada.

Assista em vídeo - Governo anuncia mudanças no Enem dos Concursos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!