Conflito entre Irã e Israel resulta em mortes em Haifa e Tel Aviv

Ataque do Irã mata oito pessoas em Israel no quarto dia de conflito

O Irã realizou um ataque contra as cidades israelenses de Haifa e Tel Aviv, resultando em pelo menos oito mortes e mais de cem feridos. As ações causaram destruição de várias residências nas áreas atingidas.

Desde a última sexta-feira, Israel tem como alvos principais membros de alto escalão militar iraniano e instalações nucleares do país. De acordo com informações da agência Reuters, o saldo de vítimas no conflito até o momento inclui 24 mortos em Israel e 224 no Irã.

